Rosso a Pedro e gol annullato a Mkhitaryan: 0-0 tra Roma e Sassuolo al 45'

Buon ritmo ma poche occasioni nel primo tempo della sfida dell'Olimpico tra Roma e Sassuolo. 0-0 il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti con la cosa più importante che è stata senza dubbio l'espulsione di Pedro, arrivata al 40'. Ingenuo lo spagnolo nel commettere fallo su Lopez in ripartenza, con l'arbitro Maresca che non ha potuto fare altro che sventolare il secondo giallo all'ex Chelsea e Barcellona. Poco prima del duplice fischio è stato invece prima convalidato e poi annullato un gol a Mkhitaryan, per un fallo di Edin Dzeko nell'azione che aveva portato alla rete dell'armeno. Gara piacevole che si è dunque accesa nel finale con i due episodi, con i giallorossi che al rientro dagli spogliatoi dovranno giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica. Espulso anche Paulo Fonseca appena dopo la fine del primo tempo, per proteste nei confronti del direttore di gara.

