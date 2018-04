Rottamare Mandzukic? Mario non graffia più. La 4^ sarebbe un'eccezione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno sinistro devastante di un anno fa è un ricordo: il 2018 di Mario Mandzukic, fin qui, è stato da dimenticare. In una Juventus alla continua ricerca di una vera identità, il croato, ex centravanti o forse no, è diventato con il passare delle gare quasi un corpo estraneo. Non graffia più: l'ultimo gol in assoluto è datato 3 gennaio, in Coppa Italia contro il Torino. L'unico, per ora, di un anno problematico. E i gol, per certi versi, ne sono soltanto l'aspetto più evidente.

Dall'arrivo di Gonzalo Higuain in poi, d'altra parte, nessuno gli ha chiesto davvero di segnare tanto. La trasformazione in esterno sinistro ne ha rivitalizzato la carriera, rendendo la catena sinistra della Juventus, in combinazione con Alex Sandro, una vera arma impropria negli schemi tattici di Allegri. Con le difficoltà del brasiliano, e l'arrivo di alternative, è diventato ancora più evidente, e pesante, il compromesso che il tecnico doveva accettare per avere Mandzukic a tutta fascia sulla sinistra: meno classe rispetto ad altri, meno capacità di saltare l'uomo, meno incisività di cambiare la partita con una giocata individuale.

In cambio, però, Mario da Slavonski Brod ha garantito tanto altro. Miglior giocatore del nostro campionato per duelli aerei vinti, fase difensiva svolta come nessuno si sarebbe aspettato, gol pesanti quando più servivano. Un compromesso che ha fatto bene alla Juve e l'ha trascinata sino alla finale di Cardiff. Un compromesso che, da qualche mese a questa parte, sembra non funzionare più. Di qui, Mandzukic che si gioca la conferma, come ha scritto questa mattina Tuttosport. Contro il Real Madrid, ma non solo. Come tutti, in fin dei conti, perché il rinnovamento quasi sempre parte dalla rottamazione. La quarta stagione nella stessa squadra, peraltro, sarebbe un'eccezione nella carriera del croato: fin qui non gli è mai capitato. Al massimo tre anni, nella Dinamo Zagabria, poco più che ventenne. A Torino, però, sembrava aver trovato il proprio posto nel mondo. Senza sorridere, tanto da creare il personaggio di mr no good. Facendo sorridere ed entusiasmare i tifosi, diventando un simbolo della squadra bianconera. La stessa che si appresta a cambiare faccia. E allora, per quanto doloroso possa essere, anche i simboli possono cambiare.