Rottura Gomez-Gasperini, Cor.Sport: "L'allenatore decide, il giocatore deve accettare"

Ricostruzione e commento della rottura tra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Al centro c'è l'immagine felice della piccola grande Atalanta e l'antico gioco delle parti tra allenatore e calciatore. "C'è poco da capire, basta leggere", spiega il giornale, che riporta sia lo sfogo del giocatore via social che le parole dell'allenatore. E allora, prosegue, "ci troviamo di fronte a un'antica questione: ognuno deve stare al suo posto. C'è un allenatore e ci sono i giocatori. Il primo prende le decisioni, il secondo le accetta. Se l'allenatore ha torto, non cambia il punto due. Un giocatore deve fare quello che dice l'allenatore. Se non lo fa, la bella favola non va avanti".