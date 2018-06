Rottura rispetto al passato. Dall'aplomb di Zizou ai nervi di Lopetegui

© foto di Imago/Image Sport

Creatività e velocità di gioco. Sono questi i paletti imprescindibili della filosofia calcistica di Julen Lopetegui, prossimo allenatore del Real Madrid una volta che sarà finito il Mondiale della Spagna. Il ct della Roja è tecnico moderno che fa della duttilità tattica una delle proprie armi principali, fermo restando la difesa a 4. Dopo il periodo dorato targato Zidane il presidente Florentino Perez ha optato per una scelta di rottura, dal punto di vista dell'interpretazione del ruolo. Soprattutto sotto l'aspetto espressivo: Lopetegui infatti è un allenatore che vive le partite con grande intensità, cercando quasi di trascinare emotivamente i suoi dalla panchina. Adrenalina e intensità non mancheranno mai nel gioco del Real, che secondo i ben informati sarà più godibile per gli spettatori rispetto al recente passato. Zidane, tecnico pacato che raramente si scomponeva in panchina, ha spesso impostato i successi dei suoi su un atteggiamento di attesa. Un po' come dire 'siamo forti, se riusciamo a non subire gol il gioco è fatto'. E i risultati gli hanno dato totalmente ragione. Lopetegui in questo è molto diverso: le sue squadre producono gioco e creano spettacolo, almeno nelle idee, cercando sempre di dominare la partita. Quelle raccontate sono solo alcune delle sfaccettature del nuovo allenatore del Real Madrid, che come detto rappresenta un punto di rottura sotto diversi punti di vista rispetto al triennio (scarso) ricco di successi del francese.