Rottura tra Raiola e Pogba? L'agente sbotta: "Alla Bild campioni di fake news"

Mino Raiola risponde in maniera diretta alla Bild, che in giornata aveva parlato di possibili dissapori tra l’agente e Paul Pogba, dopo le dichiarazioni circa il futuro del centrocampista francese lontano dal Manchester United. Via Twitter, Raiola definisce il quotidiano tedesco “campione delle fake news! Come sempre, la Bild non delude, è incredibile come le fake news si diffondano ovunque”.