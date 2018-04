Roures (Mediapro): "L'accordo Sky-Premium cambia il mercato tv"

© foto di Federico De Luca

L'accordo tra Premium Sport e Sky cambia le carte in tavola, e il mercato, per i diritti tv. Lo ha spiegato in un'intervista alla Reuters Jaume Roures, socio fondatore di Mediapro, gruppo spagnolo che si è aggiudicato in qualità di intermediario i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2012. Roures ha infatti spiegato come il ritardo nella pubblicazione del bando per la vendita dei vari pacchetti sia dovuta proprio alla necessità di riconsiderare la situazione, e ha richiamato l'attenzione sull'importanza della concorrenza. Sul banco resta l'ipotesi di un canale tv della Lega Serie A, che sarebbe sempre più gradito ai vertici di Mediapro.