Rovella intriga l'Inter: Marotta vorrebbe prenderlo a zero. Anche la Juve sul 2001

L'ultima idea per il centrocampo dell'Inter è il genoano Nicolò Rovella. Il classe 2001 intriga i nerazzurri: un elemento di prospettiva, perfetto per le stagioni a venire. Non è però un'urgenza: va in scadenza a giugno, e Preziosi sta tentando in ogni modo di non perderlo a zero. Marotta, si apprende dal Corriere dello Sport, vorrebbe averlo nel 2021-2022 senza pagare il cartellino, ma non è detto che desista in caso di rinnovo con una clausola bassa. Va registrata la concorrenza della Juve, ma i rapporti con il Genoa sono ottimi, come dimostrano le operazioni di mercato condotte in questi anni con il Grifone. Perdipiù, se scegliesse l'Inter, Rovella potrebbe anche restare a Genova a farsi le ossa.