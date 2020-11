Rovella, per chi non s'accontenta: il mediano del Genoa e un'altra gara da osservato speciale

Nell'era del Rinascimento del calcio italiano, c'è un faro vicino alla luce della Lanterna. Nicolò Rovella, centro nevralgico del gioco del Genoa, classe 2001 e perno che senza paura e timori Rolando Maran ha lanciato nello scacchiere rossoblù. Personalità da leader, arrivato nel 2017 nel settore giovanile dei liguri dall'Alcione nonostante sul ragazzo ci fossero squadre importanti quali Inter e Milan, il suo idolo è Luka Modric. E al Pallone d'Oro del Real Madrid cerca di rubare i segreti studiandone i video dei tocchi, dei tacchi e delle punizioni che non ha paura di calciare.

Osservato speciale Sarà un osservato speciale anche contro l'Udinese da parte di tutte le grandi italiane, dalla Juventus al Milan fino all'Inter e alla Roma. Il talento classe 2001, autentica rivelazione di questo avvio di stagione, ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Società e agenti del giocatore sono al lavoro per accordarsi e si va verso il prolungamento del contratto. Una soluzione ottimale sia per il Genoa, che si tutela in caso di possibile cessione futura, sia per il giocatore che in ogni caso potrà maturare professionalmente con calma e senza fretta, aumentando presenze e minuti in Serie A. E nell'era del Rinascimento italiano, c'è un nuovo faro che brilla a Genova.