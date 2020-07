Rrahmani semina zizzania, poi regala un rigore in movimento a Veloso: è 2-2 Verona

vedi letture

L'attaccante che non ti aspetti. Perché Amir Rrahmani entra in area saltando Godin, puntando de Vrij e toccando indietro verso Miguel Veloso: il centrocampista, ex Genoa, segna all'Inter dopo averlo fatto alla Juventus, firmando con il piattone il gol del 2-2 per l'Hellas Verona.