Ruben Sosa: "Derby all'Inter. Finisce 1-0: gol nel recupero, Godin"

© foto di Federico Gaetano

Ruben Sosa, ospite ad Appiano Gentile quest'oggi, ha parlato ai microfoni di Sky della prima gara in Champions dell'Inter di Conte: "Ha pareggiato, anche se giochi male l'importante è fare un punto, ricordo che hanno pareggiato anche Barça a Borussia. Il mister sta cercando l'undici più forte, è quello giusto per l'Inter secondo me. Godin? Deve giocare, ha la garra charrua, è un capitano della nazionale, un grande campione, farà bene all'Inter. Il mister cercherà di schierare i migliori, ma ha una panchina di campioni, credo sia pronto per fare una grande stagione. Pronostico? 1-0 nel recupero, Godin".

Ricordiamo un Sosa grande protagonista in campo. Cosa fa oggi?

"Io sono il fratello cicciottello di quello che giocava (ride). Ho una scuola calcio a Montevideo, sono venuto a fare un giro in Italia e alla Pinetina, mi faceva piacere salutare".