Rudi Garcia: "Ieri un bel momento, Roma esempio da seguire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia, allenatore dell'Olympique Marsiglia ed ex manager della Roma, tramite L'Equipe s'è complimentato con la squadra giallorossa per il 3-0 al Barcellona e per il passaggio del turno: "Ieri è stato un bel momento, ero davanti alla TV, felice per i giocatori. È stata un'impresa enorme. Questo è un esempio da seguire: giocheremo (contro il RB Lipsia, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, ndr) in uno stadio pieno, con una fantastica atmosfera, il Velodrome batterà il suo record di presenze in una gara europea. I nostri giocatori lotteranno per qualificarsi per una semifinale, cosa ancora piuttosto rara in Francia".