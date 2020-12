Rudiger tra il ritorno in Serie A e una nuova avventura ne LaLiga: quattro club alla finestra

Juventus, Milan e Barcellona. Sarebbero queste tre, almeno a detta di ESPN, le squadre più interessate ad Antonio Rudiger in vista del mercato invernale. Il difensore ex Roma è in uscita dal Chelsea, alla ricerca del ruolo da protagonista dei vecchi tempi, tanto che in lizza sembrano esserci anche gli stessi giallorossi. Un rinforzo d'esperienza e di caratura internazionale, il tedesco Rudiger a gennaio può salutare i Blues dopo tre anni.