Rugani al Rennes aiuta la Juve del futuro? I bianconeri continueranno a seguire Camavinga

La cessione in prestito di Daniele Rugani al Rennes apre scenari importanti per il mercato futuro della Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, i bianconeri sarebbero interessati a Eduardo Camavinga, 17enne centrocampista del club francese. Considerato che il difensore centrale si trasferirà oltralpe in prestito (qui i dettagli dell'accordo), quando tra un anno le due società dovranno confontarsi per l'eventuale riscatto, l'occasione sarà utile per creare un asse che porti il talentino alla corte della Vecchia Signora.