Rugani: "Cercherò di non far rimpiangere Chiellini. Impariamo da Madrid"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani giocherà titolare domani con la Juventus contro l'Ajax. Una bella responsabilità, per il difensore toscano, che dovrà prendere il posto di Giorgio Chiellini. Ne ha parlato a Sky Sport 24: "È una bella opportunità, sappiamo tutti qual è il valore di Chiellini. Cercherò di non farlo rimpiangere, in una partita difficile che non vediamo l'ora di giocare".

Arrivi più pronto, stai giocando di più rispetto a inizio stagione.

"Sicuramente, al di là di questo lavoro tutti i giorni per partite come questa. Quindi sono solo felice di poter giocare queste partite, mi sento pronto e dovremo fare una partita da Juve, sappiamo che non sarà facile".

Dovrete aggredire l'Ajax.

"Abbiamo visto tutti cosa hanno fatto col Real, sono stati abbastanza impressionanti. Ti possono mettere veramente in difficoltà se non stai bene attento. Dovremo far tesoro della lezione di Madrid per non ripetere certi errori".