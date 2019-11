Rugani, Demiral e Can: i piani della Juve. A gennaio Perin andrà via

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus a gennaio si tufferà sul mercato principalmente per sfoltire la rosa. Detto di Mario Mandzukic, che sicuramente andrà via, il club bianconero in questi giorni sta valutando anche la situazione di Emre Can, l'altro calciatore fuori dalla lista Champions. La società campione d'Italia l'ha ingaggiato a parametro zero, ma il tedesco è costato 18 milioni di euro di oneri accessori e Paratici senza offerte adeguate potrebbe decidere anche di cederlo solo in prestito.

Occhio al Milan - C'è poi il capitolo difensori. Il Milan vorrebbe Merih Demiral per sostituire l'infortunato Duarte, ma la Juventus continua a valutarlo 40 milioni di euro e darebbe via più volentieri Daniele Rugani. Anche in questo caso però - scrive 'Tuttosport' - non è scontato che alla fine la società bianconera ceda uno dei suoi centrali di difesa visto che Chiellini tornerà in gruppo solo a febbraio ed è reduce da un brutto infortunio.

Perin andrà via - Chi sarà certo di una partenza è invece Mattia Perin. Il portiere ex Genoa s'è ristabilito dall'infortunio che ha fatto saltare in estate il trasferimento al Benfica e a gennaio cercherà spazio in un'altra squadra.