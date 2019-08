© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà Daniele Rugani la prima uscita di casa Juventus, spiega Tuttosport oggi in edicola. Il difensore non piace soltanto al Monaco, la Roma resta in ballo anche se i giallorossi sono forti (e vicini) a Dejan Lovren del Liverpool. Con gli stessi monegaschi, proprio in queste ore, sta lavorando Mino Raiola per portare Blaise Matuidi.