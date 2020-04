Rugani-Matuidi di nuovo positivi, Dybala-Sportiello in attesa. Gli altri hanno superato il virus

Sulla Gazzetta dello Sport viene fatto il punto sui giocatori di Serie A che nelle scorse settimane avevano contratto il Coronavirus. In casa Juve, Rugani e Matuidi sono risultati positivi anche al tampone di controllo, mentre Dybala è ancora in attesa dell’esito. I tre fiorentini Cutrone, Pezzella e Vlahovic, così come i doriani Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Bereszynski, Depaoli e Barreto, insieme a Zaccagni dell’Hellas, hanno superato la malattia e sono risultati negativi ai tamponi di controllo. In attesa il portiere dell’Atalanta Sportiello che dopo la quarantena è in attesa dei risultati del tampone di controllo.