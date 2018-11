© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È il più forte difensore italiano e non gioca mai". In settimana ha fatto discutere lo sfogo social del padre di Daniele Rugani, fin qui impiegato col contagocce da Massimiliano Allegri. In conferenza stampa, il tecnico della Juventus ha risposto a una domanda sulla possibilità che il giovane centrale toscano si perda per strada, anche in ottica Nazionale: "Partiamo dal fatto che la Juve ha cinque difensori che trovarli più bravi è difficile. Per quanto riguarda la Nazionale, è un problema di Roberto Mancini. Rugani ha giocato a Empoli quando non ho rischiato Chiellini e ha fatto una bella partita, Benatia a Milano ha fatto una grande partita perché era una partita in cui c'era bisogno di un giocatore diverso da Rugani. Magari domani se non gioca Chiellini faccio giocare Rugani, però da parte mia se faccio giocare uno o l'altro è perché la partita è giusta per per loro. Non è che se scende uno in campo sono preoccupato. Sono talmente bravi tutti che sotto quell'aspetto la Juventus deve stare serena".