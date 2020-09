Rugani non vuole lasciare la Juventus: è pronto ad accettare il ruolo di quinto centrale

Tuttosport nella sua edizione odierna fa il punto sul futuro di alcune uscite di casa Juventus. Daniele Rugani ha rifiutato proposte interessanti e potrebbe virare sulla conferma. Non vuole andare via nonostante sia considerato il quinto centrale della formazione di Andrea Pirlo. Tutto calmo sul fronte Mattia De Sciglio, in uscita resta Marko Pjaca: sul croato, però, nessuna proposta concreta per adesso anche se potrebbe andare all'estero.