Rugani poco impiegato, il papà si sfoga: "Tra poco finirà 'sta storia"

Ubaldo Rugani non ci sta. Il padre del difensore centrale della Juventus si è sfogato su Facebook per lamentarsi dello scarso utilizzo di suo figlio Daniele, ignorato dal CT Mancini nelle due partite disputate dall'Italia e poco utilizzato da Allegri: "Non c'è bisogno di dire niente, questo viso spiega tutto. Ma tra poco finirà 'sta storia, e ci riprenderemo con gli interessi tutto quello che si merita. Vamos DR24, per me tutta la vita il miglior difensore italiano", ha pubblicato commentando una foto del difensore deluso in panchina.