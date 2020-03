Rugani positivo al Covid-19. E nella Juventus c'era già chi non voleva giocare contro l'Inter

Il Coronavirus attacca la Juventus: Daniele Rugani positivo e squadra in quarantena. Il difensore bianconero è il primo contagiato della Serie A e di un top club europeo, particolare non secondario perché questa cosa può avere ripercussioni sullo svolgimento della Champions League.

La notizia è arrivata a tarda sera, attraverso il sito ufficiale della Juventus, che ha comunicato il risultato del tampone. Il giocatore - sottolinea La Gazzetta dello Sport - martedì si era allenato regolarmente. Domenica dopo la partita contro l'Inter aveva postato come gli altri la foto dei festeggiamenti nello spogliatoio, con la didascalia: "3 punti, 2 gol e 1 sorriso in un momento complicato. Noi siamo questi".

Preoccupazione - Alla Juventus si sono messi subito in moto per circoscrivere i contagi. Il club aveva già preso tutte le precauzioni possibili, adesso i giocatori verranno controllati tutti e in maniera minuziosa per capire se ci sono altri casi. Nel gruppo c’era già parecchia preoccupazione (tanto che qualcuno era contrario a giocare Juventus-Inter): più che per se stessi, i calciatori temono per la salute dei familiari e anche delle persone più anziane che gravitano intorno alla squadra. Ora non è da escludere che il Governo chieda tamponi per tutta la squadra.