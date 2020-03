Rugani positivo al COVID19, Smith (NYT): "Dura immaginare adesso Champions ed E.League"

Responsabile del calcio sulle pagine del New York Times, Rory Smith ha commentato la positività di Daniele Rugani della Juventus su Twitter. "La Juventus e l'Inter adesso andranno in isolamento. Non è un elemento di interesse per la salute pubblica ma adesso è difficile immaginare come sia la Champions League che l'Europa League saranno completate a questo punto".

Juventus and now Inter go into isolation after Daniele Rugani tests positive for Covid-19. This isn't an important element of a public health emergency but genuinely hard to see how either the CL or the EL get completed at this point.

— Rory Smith (@RorySmith) March 11, 2020