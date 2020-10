Rugani saluta la Juve e sceglie il Rennes: in bianconero 5 anni, 101 presenze e 7 gol

vedi letture

Dopo 5 anni di successi, sembra arrivata al capolinea l'avventura di Daniele Rugani alla Juventus. Prestito secco da 1,5 milioni con ingaggio interamente pagato dai francesi, la formula individuata per chiudere l'operazione. Con Rugani che ha già dato il proprio ok alla destinazione.

I numeri dell'avventura in bianconero - Arrivato dall'Empoli nell'estate del 2015, Rugani non è mai stato un titolare vero e proprio della Juventus ma è comunque riuscito a ritagliarsi sempre il suo spazio. La conferma arriva dai numeri: 21 presenze il primo anno, poi 20, 26, 20 e 14 nell'ultima stagione sotto la guida di Maurizio Sarri. Per un totale di 101 apparizioni in bianconero condite da 7 gol.