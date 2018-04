Rugani sempre più insofferente: permanenza alla Juve non scontata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutt'altro che scontato il futuro del centrale di difesa Daniele Rugani. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il difensore classe '94 della Juventus non è molto soddisfatto del minutaggio che gli ha fin qui concesso Allegri e sta facendo attente valutazioni sul suo futuro. Il calciatore - si legge - è sempre più insofferente.