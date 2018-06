Rui Costa: "Milan, dai fiducia ad André Silva. Gattuso un grande"

© foto di Imago/Image Sport

Manuel Rui Costa, indimenticato trequartista di Milan e Fiorentina, ha parlato a Il Giornale delle vicende in casa rossonera: "È una squadra giovane che sta aprendo un ciclo nuovo. Per la sua storia, il Milan merita la Champions. Capisco i tifosi, ma ci vuole ancora un po' di pazienza. Gattuso è un grande, è sempre stato un grande in tutto. Sarà un ottimo allenatore e non lo dico solo perché è stato mio compagno di squadra. André Silva? Quando arrivi al Milan tutti si aspettano tanto. La gente lo deve capire. Io gli darei fiducia".