Rui Costa: "Sono sicurissimo: a breve rivedremo il Milan in Champions League"

vedi letture

Manuel Rui Costa, ex rossonero, parla dell'ultima parte di stagione del Milan: " L'ultima parte del campionato ha dimostrato che il Milan sta crescendo. Si sta facendo un buon lavoro, sta iniziando a stare dove il Milan deve stare sempre. Però credo che i risultati si comincino a vedere e presto torneremo a vedere il Milan in Champions League, sono sicurissimo. Conosco perfettamente le capacità di Paolo, so quanto ci tiene e so quanto è tifoso della squadra", ha detto l'ex centrocampista portoghese a Sportmediaset.