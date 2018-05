Rui Patricio per il dopo Reina: il Napoli vuol far meglio del Liverpool

© foto di www.imagephotoagency.it

Rui Patricio dopo Pepe Reina. Correva l'anno 2013 e il Liverpool cercava e sondava le strade per sostituire il portiere spagnolo, promesso sposo del Napoli. La dirigenza dei Reds, tra le soluzioni al vaglio, aveva con forza anche quella del portiere portoghese dello Sporting Club di Lisbona. Una trattativa che non ebbe buon esito ma uno spunto che, evidentemente, ha trovato echi cinque anni dopo in casa Napoli. Reina andrà al Milan in regime di svincolo e quello dell'estremo difensore lusitano è il primo nome per la formazione di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Un'operazione certamente onerosa, visto che lo Sporting chiede almeno 20 milioni di euro, ma il giocatore avrebbe già detto sì ai campani e l'interessamento, filtrato già lo scorso agosto e rimbalzato dal Portogallo all'Italia, sarebbe cresciuto sempre di più. Fino a una trattativa vera e propria: Reina, chiesto e richiesto già in estate, è poi rimasto a Napoli ma nella prossima la storia sarà diversa. E chissà che il finale non sia differente di quanto accaduto nel 2013 in quel di Liverpool.