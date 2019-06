Ruiz mette nei guai l'Italia: 3-0 della Spagna. Speranze ridotte per gli azzurri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Spagna chiude in conti in una manciata di minuti contro la Polonia. Oyarzabal segna al minuto numero 35, pochi minuti più tardi arriva il terzo gol firmato Fabian Ruiz. Una gol decisivo quello dello spagnolo: in questo modo l'Italia, anche in caso di vittoria contro il Belgio non può più arrivare prima nel girone. Gli azzurrini adesso possono solamente sperare di passare come miglior seconda: una speranza ridotta al minimo, per la quale l'Italia dovrà aspettare l'esito degli altri gironi.