Rulli: “Ho sempre pensato alla Real Sociedad. Napoli? L'offerta era reale”

© foto di J.M.Colomo

Durante la scorsa estate è stato cercato dal Napoli, ma la Real Sociedad ha blindato Gerónimo Rulli (25) che ha continuato a difendere i pali del club spagnolo. Con la stagione ormai indirizzata alla conclusione e col Mondiale alle porte, il portiere argentino ha detto a Radio Marca: “Ogni estate mi è capitato di essere dato come sicuro partente, i primi anni per motivi che non dipendevano da me, poi l'anno scorso c'è stata l'offerta del Napoli. Molte persone hanno pensato che la proposta è stata inventata, mi hanno trattato come se fossi un bugiardo. Ho sempre scelto la Real Sociedad, la mia testa è sempre stata qui e ho un contratto fino al 2022”.