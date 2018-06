Rummenigge avvisa la Juve: "Boateng vuole partire, aspettiamo offerte"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato così del futuro dei richiestissimi Boateng, Lewandowski e Thiago Alcantara: "Boateng? Non sono fuori dal mondo, anche il suo agente ha detto che vuole la cessione. Se arriva un club e dice che vuole Boateng, ce ne occupiamo, ma serve una cifra importante per farlo partire. Lewandowski? L'ho detto settimane fa: accetto scommesse sulla permanenza di Lewandowski. Oggi ripeto che nulla è cambiato. Thiago Alcantara? Il nostro progetto prevede anche lui, ma devo dire che abbiamo molti centrocampisti: nove per tre o quattro posti, a seconda del modulo". Boateng nelle ultima settimane è stato accostato anche a Juventus e Napoli. Lo riporta Sport Bild.