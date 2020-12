Rummenigge: "Dybala-Bayern solo voci. Pirlo sarà un maestro anche in panchina"

Karl-Heinz Rummenigge, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport in vista del premio che riceverà in occasione del Golden Boy, ha parlato anche di Dybala e del presunto interesse del Bayern Monaco: "Posso garantirvi che non c'è niente di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente". Poi su Pirlo: "Avrà successo anche come allenatore perché è stato un autentico maestro in campo e lo sarà pure in panchina".