Rummenigge su Agnelli: "Affrontando la crisi potrebbe migliorare tutto il calcio"

Il CEO del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport affrontando anche il tema dei cambiamenti del calcio dopo l'emergenza Coronavirus: "Io sono stato presidente dell'ECA per 10 anni e ora c'è Agnelli: dovrà lavorare per contrastare una crisi imprevedibile ma che, se gestita in modo intelligente, potrebbe risolversi migliorando lo stato di salute di tutto il calcio". Poi rivolgendosi ai vertici di FIFA e UEFA: "Sarebbe importantissimo ridurre le distanze politiche tra le due federazioni. Infantino e Ceferin dovrebbero migliorare i rapporti per sostenere insieme l'intero sistema". Infine un pensiero per i procuratori: "Dovranno cambiare le normative. Hanno un ruolo sempre più rilevante. Serve chiarezza e determinazione. La condivisione del rischio è fondamentale".