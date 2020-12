Rummenigge su Alaba: "Normale che la Juve ci pensi ma magari resta al Bayern"

vedi letture

Karl-Heinze Rummenigge, storico dirigente del Bayern Monaco dopo una carriera di successi con la maglia dei bavaresi, verrà premiato alla prossima cerimonia del Golden Boy e per questo ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche di calciomercato ripartendo dall'interesse della Juventus per David Alaba, giocatore in scadenza con i tedeschi a fine stagione: "Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. E' normale, in questa situazione, che i top club pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione e magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e resta al Bayern. Vedremo".