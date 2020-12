Rummenigge su Douglas Costa: "Siamo contenti di lui ma è presto per parlare di riscatto"

vedi letture

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern e storico campione del calcio tedesco, ha parlato a Tuttosport in vista del premio che riceverà in occasione del prossimo Golden Boy rispondendo anche a una domanda su Douglas Costa, calciatore che i bavaresi hanno rilevato in prestito dalla Juventus nella scorsa estate: "Non abbiamo ancora deciso se riscattarlo a fine anno, è troppo presto. Sicuramente siamo molto contenti di lui. Lo abbiamo ritrovato bene, è il giocatore che ci serviva". Parole al miele anche per Cristiano Ronaldo: "Continua a sorprendermi ogni anno di più. Quando sono stato a far visita alla Continassa di recente su invito di Agnelli, l'ho visto sorridente come sempre. Mentalmente fa la differenza, è in grado di trascinare la squadra in ogni momento. Sono pochi i giocatori con la sua qualità".