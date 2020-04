Rummenigge sul taglio degli stipendi: "Sacrifici necessari per sostenere il futuro"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'amministratore delegato del Bayern Monaco e membro dell'esecutivo UEFA Karl Heinz Rummenigge, ha parlato anche del taglio degli stipendi dei calciatori e di come hanno affrontato il problema all'interno del club bavarese: "Nessuno ha imposto niente, tutti insieme, dai manager, ai dirigenti passando per i calciatori e i tecnici, abbiamo deciso di ridurre del 20% lo stipendio di aprile per garantire che non fossero toccati quelli degli impiegati e del personale della società. Non abbiamo dovuto discutere niente. Non escludo che questo taglio interessi anche altri mesi. Dobbiamo fare sacrifici oggi per rendere sostenibile il futuro".