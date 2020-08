Rummenigge: "Voglio Inter e Bayern campioni. Spero che Messi resti al Barcellona"

L'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato a Sportmediaset affrontanto vari argomenti. Dalla finale di Champions contro il PSG fino a quella di Europa League che vedrà l'Inter impegnata contro il Siviglia: "Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due squadre. Sarebbe bello ritrovarsi a Budapest per la finale di Supercoppa Europea".

Parole anche su Ivan Perisic, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Bayern: "Prima giochiamo la finale e poi ascolteremo innanzitutto le intenzioni del giocatore. Ha disputato una buona stagione, non è un giocatore spettacolare, ma è molto utile per noi e ha le caratteristiche umane per stare nel Bayern".

Infine la chiosa su Messi: "Sono sincero, spero che rimanga al Barcellona. Ci sono giocatori che devono finire la carriera nelle società per le quali hanno scritto la storia. Chiaro che all'Inter farebbe benissimo, ma sarebbe giusto che la sua carriera terminasse al Camp Nou".