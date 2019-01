Rumors Balo, Sensi e Duncan non si muovono: il punto sul Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Caccia alle giuste pedine per potenziare la squadra di De Zerbi. "Alleno una squadra di qualità, ma manca maturità dal punto di vista personale e collettivo", ha detto l'allenatore ieri in sala stampa al San Paolo dopo il ko per 2-0 contro il Napoli. La missione della dirigenza, allora, è quella di mettere a disposizione qualche elemento di esperienza alle dipendenze del mister ex Benevento.

IN ENTRATA

Ha sempre fatto notizia e probabilmente sarà così anche quando (tra qualche anno) appenderà gli scarpini al chiodo: Mario Balotelli è stato accostato al Sassuolo e la voce di mercato ha fatto il giro d'Europa. La dirigenza neroverde valuta l'eventuale affare, ma sull'attaccante in uscita dal Nizza ci sono anche Bologna, Parma e Marsiglia. Sfumato il cagliaritano Pisacane, ora i sardi fanno muro per Romagna. Serve un difensore e sul taccuino c'è Caceres, già avvicinato dal Parma ma l'affare tra i ducali e la Lazio è - almeno momentaneamente - bloccato. Per l'attacco, sempre in casa Cagliari, occhi su Farias (che in passato ha già vestito la casacca neroverde).

IN USCITA

Il Napoli ha chiesto informazioni su Duncan, in occasione dell'incrocio di ieri sera in Coppa Italia al San Paolo. L'intenzione neroverde è quella di non cedere il ragazzo, così come si punta a trattenere Sensi. A chiarire la situazione ci ha pensato il dirigente emiliano Carnevali a Sky: "Non è tanto un discorso di Milan, Sensi ha ricevuto anche altre offerte e pure da club stranieri. Ma la volontà del Sassuolo è quella di non cedere i suoi giocatori migliori a gennaio, quelli ci permettono di portare avanti questo campionato". Dell’Orco potrebbe invece salutare per approdare al Chievo, intanto Rogerio piace in Premier e in Portogallo: l'esterno di proprietà della Juventus, però, potrebbe restare fino al termine della stagione in Emilia. La situazione Peluso sarà valutata, così come quella di Matri.