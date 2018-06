Russia -1, i 10 del Mondiale: da Kiev alla Russia, l'attesa di Momo Salah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È stata una notte molto dura, ma sono un combattente. Il vostro amore e supporto mi daranno la forza per rendervi orgogliosi". Il Mondiale di Mohamed Salah inizia col brivido, legato più che altro alle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato nella finale di Champions tra il suo Liverpool e il Real Madrid. Il 10 d'Egitto, inteso come intera Nazione, non solo come Nazionale, a dispetto di una squadra inevitabilmente inferiore rispetto alle concorrenti, è uno dei giocatori più attesi del Mondiale di Russia. Al pari, per intendersi, dei vari Messi, Neymar e via discorrendo... Nella sera che poteva consacrarlo a campione d'Europa e serio candidato alla vittoria del Pallone d'Oro, Momo si è dovuto arrendere al "colpo da westler" di Sergio Ramos. Adesso, dopo una stagione fenomenale, cominciata con la doppietta al Congo che ha regalato all'Egitto il sogno di partecipare ai Mondiali a 28 anni da Italia '90 e incorniciata dal titolo di capocannoniere della Premier League con 32 gol, l'opportunità di entrare a far parte delle eccellenze mondiali. Forma fisica permettendo...

Data di nascita: 15 giugno 1992 (25 anni)

Squadra: Liverpool

Scadenza contratto: 30/06/2022

Valore di mercato: 150 milioni di euro