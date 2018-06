Russia -1, i 10 del Mondiale: de Arrascaeta, pronto per l'Europa

Non è ancora arrivato in Europa, Giorgian de Arrascaeta. Ma dopo il Mondiale potrebbe essere uno degli uomini mercato anche per le nostre squadre. Passato dal Defensor al Cruzeiro nel 2015, pare avere raggiunto la maturità per essere considerato uno dei titolari anche con la maglia della Celeste, magari da playmaker offensivo dietro le punte, gli intoccabili Cavani e Suarez. Ha ricevuto la maglia numero 10 dalla Copa America del 2015 - quando aveva solo 21 anni - ma ha giocato solamente 26 minuti in tutto il torneo, contro il Venezuela. Ha una clausola di circa 23 milioni di euro, ma per poco meno della metà potrebbe presto scegliere l'Europa come prossima destinazione. Il suo idolo è Juan Roman Riquelme, volante ex Boca e Villarreal.

Data di nascita: 1 giugno 1994 (24 anni)

Squadra: Cruzeiro

Scadenza contratto: 31/12/2021

Valore di mercato: 10 milioni di euro