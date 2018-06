Russia -1, i 10 del Mondiale: Eriksen, c'è un posto nell'Olimpo danese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un posto nell'Olimpo della Nazionale, Christian Eriksen se lo è già conquistato lo scorso novembre grazie alla tripletta messa a segno nella vittoria in Irlanda che ha regalato la qualificazione della Danimarca al Mondiale di Russia. Il numero 10 danese, leader in campo anche con la maglia del Tottenham, è tanto tranquillo quanto decisivo all'interno del rettangolo di gioco. Cresciuto nell'Ajax, un'assoluta garanzia per quanto riguarda il serbatoio di giovani talenti, Eriksen sta facendo la felicità dei tifosi degli Spurs in Premier League oramai dal 2013. Tra le varie stelle, il Mondiale di Russia aspetta anche lui. Oltre ai suoi famigerati calci di punizione. Il marchio di fabbrica di una delle possibili rivelazione della competizione.

Data di nascita: 14 febbraio 1992 (26 anni)

Squadra: Tottenham

Scadenza contratto: 30/06/2020

Valore di mercato: 80 milioni di euro