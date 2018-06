Russia -1, i 10 del Mondiale: i gol di Al-Sahlawi guidano l'Arabia Saudita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver bagnato il debutto sulla panchina dell'Italia di Roberto Mancini, l'Arabia Saudita è pronta domani ad inaugurare il Mondiale di Russia nel match d'apertura contro i padroni di casa. La Nazionale del ct Pizzi, alla quinta partecipazione alla rassegna iridata, proverà a ripetere l'exploit di U.S.A. '94, quando i "Figli del deserto" riuscirono a raggiungere addirittura gli ottavi di finale.

Ci proverà, l'Arabia Saudita, anche grazie all'aiuto di Mohammed Al-Sahlawi, il numero 10 della rosa. Il 31enne è stato il grande protagonista nella prima fase di qualificazione ai Mondiali. Il bomber dell'Al-Nassr, squadra che milita nel campionato saudita, ha segnato ben quattordici gol nel girone di qualificazione, che sono valsi il primo posto all'Arabia Saudita davanti agli Emirati Arabi Uniti. Punta centrale, con l'Al-Nassr nella Professional League ha segnato 102 gol in 174 partite da quando si è trasferito nel 2009. Il riconoscimento internazionale è arrivato invece nel 2010, quando ha messo a segno 28 gol in 39 partite. Su di lui Pizzi fa grande affidamento: Sarà lui uno degli uomini principali sui quali Pizzi farà affidamento per provare a superare il primo difficile scalino: il girone con Russia, Egitto ed Uruguay.

Data di nascita: 10 gennaio 1987 (31 anni)

Squadra: Al-Nassr

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 650mila euro