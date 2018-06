Russia -1, i 10 del Mondiale: il Belgio e la consacrazione di Hazard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha confezionato un assist, ha propiziato un altro gol e ha fatto letteralmente ammattire tutti i difensori avversari. Eden Hazard si è messo in luce nell'amichevole vinta 4-1 dal Belgio contro il Costa Rica due giorni fa, dimostrando di essere già pronto per la prima sfida del Mondiale di Russia 2018 in programma il 18 giugno contro Panama. Nessuna novità, le qualità eccezionali del 27enne del Chelsea, capitano e numero 10 di un Belgio pieno fino all'orlo di campioni, sono note a tutto il mondo. Tranne forse che al ct del Costa Rica, Oscar Ramirez, che in conferenza stampa ha pronunciato al seguente frase: "Il numero 10 ci ha creato molti problemi, non conosco il suo nome".

Eccezioni (curiose) a parte, sarà e dovrà essere il Mondiale di Hazard. Il talento del Chelsea che troppe volte, anche nelle competizioni internazionali con la maglia del Belgio, è stato additato come uno dei giocatori di talento con meno continuità di tutti, ha messo a segno 17 gol e 13 assist in 34 partite con la maglia dei Blues nella stagione appena conclusa. Resta comunque il faro offensivo della rosa. Un 10 a tutti gli effetti, chiamato ad essere protagonista per la definitiva consacrazione. Prima di dare il via al mercato...

Data di nascita: 7 gennaio 1991 (27 anni)

Squadra: Chelsea

Scadenza contratto: 30/06/2020

Valore di mercato: 110 milioni di euro