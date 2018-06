Russia -1, i 10 del Mondiale: in Perù l'era Farfan dura da oltre 15 anni

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'attaccante Jefferson Farfan sarà la stella della selezione peruviana ai Mondiali. In Russia, l'esuberante 33enne arriverà su un terreno familiare da gennaio 2017, visto che gioca per la Lokomotiv Mosca, con cui ha appena vinto il campionato. Il nativo di Lima aveva solo 19 anni quando scoprì il calcio europeo unendosi al PSV Eindhoven. Trasferitosi allo Schalke 04 nel 2008, ha trascorso sette grandi stagioni in Bundesliga. Indossa la maglia della selezione peruviana da più di quindici anni e in Russia farà coppia con il "figliol prodigo" Paolo Guerrero, l'altro giocatore più rappresentativo del team. I fari, però, saranno tutti puntati sul numero 10.

Data di nascita: 26 ottobre 1984 (33 anni)

Squadra: Lokomotiv Mosca

Scadenza contratto: 30/06/2020

Valore di mercato: 2 milioni di euro