Russia -1, i 10 del Mondiale: Joao Mario, 40 milioni sprecati dall'Inter

La storia di Joao Mario va divisa tra il pre Europeo e il post. Numero 10 del Portogallo campione d'Europa nel 2016, sembrava il grande colpo dell'Inter per il centrocampo di due stagioni fa. Certo, non un dieci nel vero senso della parola, più una mezz'ala di possesso che poteva anche inserirsi, ma non certo con la qualità del trequartista. E tale è rimasto, pur nel 4-2-3-1 di Spalletti che sembrava disegnato su misura per un'eventuale posizione da galleggiante fra i reparti, ma non per le caratteristiche del lusitano, più abituato a un centrocampo a tre. Quaranta milioni di euro, quindi, che sembrano stati sprecati dall'Inter, ma che, dopo un Mondiale di livello, potrebbero anche essere nuovamente incassati. Non dal West Ham, però.

Data di nascita: 19 gennaio 1993 (25 anni)

Squadra: Inter

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 25 milioni di euro