Russia -1, i 10 del Mondiale: Khazri, il gioiello tunisino

Wahbi Khazri ha avuto la sfortuna di capitare nella peggiore stagione del Sunderland degli ultimi anni. Anzi, nelle peggiori due, perché oltre a una retrocessione in Premiership, possibile anche se non probabile all'inizio, è arrivata quella, quest'anno, in Championship, quando Khazri era in prestito al Rennes e apriva le difese avversarie con le sue discese sulle fasce. Tecnica ragguardevole, senso del gol, Khazri è esploso definitivamente quest'anno, arrivando a 9 gol in campionato e guadagnandosi l'attenzione anche della Roma. Monchi lo guarderà da vicino nella sua Tunisia, dove è l'uomo da "sorvegliare" perché uno dei pochi in grado di fare la differenza.

Data di nascita: 8 febbraio 1991 (27 anni)

Squadra: Sunderland

Scadenza contratto: 30/06/2020

Valore di mercato: 15 milioni di euro