Russia -1, i 10 del Mondiale: l'Inghilterra di Sterling, solo contro tutti

Tra la stella dell'Inghilterra, Harry Kane, e il giovane che tutti indicano come principale possibile rivelazione della Nazionale, Ruben Loftus-Cheek, per il momento a Raheem Sterling non resta che accontentarsi della maglia numero 10. Il giamaicano naturalizzato inglese, del resto, con l'Inghilterra ha un conto in sospeso. Dopo aver rappresentato il suo Paese adottivo a livello di Under 16, Under 17, Under 19 e Under 21, Sterling fa il suo esordio nella rosa "dei grandi" nel 2012, quando Roy Hodgson lo convoca per l'amichevole con la Svezia. Da allora, 38 presenze e soltanto due gol: nel mezzo il Mondiale del 2014 e l'Europeo del 2016 in Francia in cui è risultato essere il più criticato della compagine per le sue prestazioni sottotono. Anche per questo, in Russia, per Sterling sarà un Mondiale nel Mondiale.

Data di nascita: 8 dicembre 1994 (23 anni)

Squadra: Manchester City

Scadenza contratto: 30/06/2020

Valore di mercato: 90 milioni di euro