Russia -1, i 10 del Mondiale: la trasformazione di Belhanda col Marocco

Il Marocco è stato una delle sorprese nella fase di qualificazione ai Mondiali in un gruppo che comprendeva Costa d’Avorio, Gabon e Mali. La selezione marocchina ha concluso il girone come prima classificata grazie a una vittoria contro gli ivoriani nell’ultima giornata e tornando alla massima competizione calcistica dopo 20 anni di assenza. Grandi meriti, ovviamente, vanno alle stelle della squadra. I vari Benatia, Ziyech, Harit e Amrabat. Ma non solo. Il ct Hervé Renard potrà contare anche sul proprio numero 10, quello Younes Belhanda che - rispetto a quanto fatto vedere nelle ultime stagioni con le maglie di Nizza e Galatasaray - con la maglia dei Leoni dell'Atlante si trasforma sempre in positivo.

Data di nascita: 25 febbraio 1990 (28 anni)

Squadra: Galatasaray

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 7 milioni di euro