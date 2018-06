Russia -1, i 10 del Mondiale: Mbappe re a Monaco e a Parigi, ora la Francia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante i suoi 19 anni, Kylian Mbappé sarà una delle grandi armi offensive della Francia nel Mondiale di Russia. Affermatosi nella passata stagione come uno dei più grandi talenti al mondo, il classe '98 ha partecipato attivamente alla conquista del titolo francese del Monaco, ma anche alla sua sorprendente Champions League. Convocato per la prima volta con la Francia nel marzo 2017, l'attaccante ha segnato il suo primo gol in Nazionale nell'agosto dello stesso anno, ma soprattutto è riuscito a confermarmi anche nel PSG. Dopo il posto al sole conquistato al fianco di Neymar, l'enfant prodige del calcio francese è pronto adesso a "ufficializzare" il suo ingresso tra i grandi.

Data di nascita: 20 dicembre 1998 (19 anni)

Squadra: Paris Saint-Germain

Scadenza contratto: 30/06/2022

Valore di mercato: 120 milioni di euro