Russia -1, i 10 del Mondiale: Messi, dopo 32 trofei tocca all'Argentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leo Messi si gioca in Russia l'ultima possibilità di vincere la Coppa del Mondo, il "tassello" mancante per sedere definitivamente accanto al "Diez" nell'Olimpo del calcio argentino - prima - e, di conseguenza, in quello Mondiale. Del resto, si sa, in Sudamerica non bastano le 4 Champions League vinte, i 3 Mondiali per club, i 9 campionati spagnoli con il Barcellona (l'ultimo in questa stagione) e i 5 Palloni d'Oro: per essere considerato il più grande, ci vuole il Mundial. Ed anche in Russia, ovviamente, l'obiettivo dichiarato dell'Argentina è sempre il solito: vincere.

"Bisogna essere realisti: ci sono nazionali migliori della nostra. Però noi siamo all'inseguimento di un sogno...", ha dichiarato il 10 argentino, ma l'ossessione oramai è diventata quasi un "obbligo". Maradona nel 1986 vinse quasi da solo, la Pulce da domani potrà contare su una Nazionale più completa. Insomma, poche scuse.

Data di nascita: 24 giugno 1987 (31 anni)

Squadra: Barcellona

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 180 milioni di euro