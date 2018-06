Russia -1, i 10 del Mondiale: Ozil e la Germania, essere veterani a 29 anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In una Nazionale, quella della Germania campione del mondo, intrisa di fenomeni - soprattutto dalla metà campo in su - a rappresentare l'elemento di continuità ci pensa Mesut Ozil. Tra le nuove generazioni dei vari Brandt o Goretzka, infatti, è ancora il trequartista dell'Arsenal ad essere additato come uno dei giocatori di maggiore esperienza della rosa. Non fosse altro che per lo score del giocatore 29enne con la casacca della Germania: 23 gol in 90 presenze. Un leader, dentro e fuori dal campo, nonché un'assoluta certezza del Mondiale al via in terra russa.

Data di nascita: 15 ottobre 1988 (29 anni)

Squadra: Arsenal

Scadenza contratto: 30/06/2021

Valore di mercato: 50 milioni di euro